Catania: Giunta Pogliese approva il progetto della nuova linea BRT Centro-Cannizzaro

(FERPRESS) – Catania, 19 MAG – Una nuova linea del Bus Rapid Transit (BRT) collegherà velocemente il centro della città di Catania all’ospedale Cannizzaro attraversando trasversalmente l’area urbana. La Giunta comunale presieduta dal sindaco Salvo Pogliese su proposta dell’assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono ha approvato e deliberato il relativo progetto realizzato dall’Azienda Metropolitana Trasporti guidata dal presidente Giacomo Bellavia e dai consiglieri di amministrazione Agata Parisi e Alessio Zizzo.

