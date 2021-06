Catania: finanziato il parcheggio scambiatore Sanzio con zona a verde e nuovo sistema viario

(FERPRESS) – Catania, 16 GIU – Il primo dei tre progetti, quello di piazza Raffaello Sanzio, del piano di realizzazione dei parcheggi scambiatori approvati dalla giunta Pogliese, è stato finanziato con decreto dell’assessorato regionale alle infrastrutture retto da Marco Falcone. Completando un complesso iter, il progetto del parcheggio scambiatore “Sanzio”, con 315 stalli per auto e 12 per bus, con annessi parco a verde e nuova viabilità circostante, il direttore Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Fulvio Bellomo, ha emanato il decreto di finanziamento di 8,32 milioni di euro, certificando l’ammissibilità della progettazione elaborata dai tecnici del Comune di Catania all’utilizzo delle risorse. Il nuovo parcheggio pubblico di piazzale Sanzio (di cui una larga parte diverrà parco urbano con zona bambini e spazio attrezzato per l’Amt) determina un incisivo impatto sulla mobilità e la circolazione viaria.

Pubblicato da COM il: 16/6/2021 h 12:04 - Riproduzione riservata