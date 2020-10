Catania: Falcone, ripartano i lavori per rotatoria tra tangenziale ovest e Asse dei servizi a Bicocca

(FERPRESS) – Catania, 19 OTT – “Un lavoro che andava fatto in quattro/sei mesi si trascina stancamente da un anno e mezzo, comportando difficoltà al traffico già consistente lungo la tangenziale di Catania, deviazioni e tempi lunghi per gli automobilisti in direzione dell’Aeroporto Fontanarossa. L’impresa che deve realizzare la rotatoria di raccordo per l’Asse dei servizi, a Bicocca, faccia ripartire subito il cantiere, oppure lasci l’opera. Nei lavori pubblici in Sicilia deve vivere un principio fondamentale: gli impegni assunti e i contratti devono essere rispettati”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/10/2020 h 14:05 - Riproduzione riservata