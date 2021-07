Catania: aperta all’utenza la stazione metro Cibali, la decima dei sette chilometri del percorso attuale

(FERPRESS) – Catania, 27 LUG – La popolosa zona di Cibali e il centro storico di Catania sono ora più vicine. La nuova fermata “Cibali” della Metro ha accorciato le distanze per gli abitanti dello storico quartiere di Catania, poiché in appena unidci minuti mezzo di tragitto coi treni della metropolitana si raggiunge la stazione di Stesicoro, senza il problema di dover lasciare l’automobile in parcheggio nella zona del centro.

Pubblicato da COM il: 27/7/2021 h 17:20