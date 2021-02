Catania: Amt, via libera del Comune per bando assunzione 20 nuovi autisti

(FERPRESS) – Catania, 18 FEB – Entro il prossimo mese di marzo l’Azienda Metropolitana Trasporti bandirà il concorso per assumere altri 20 conducenti di linea, un addetto amministrativo e un dirigente tecnico. Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese annunciando l’esito positivo del controllo analogo effettuato dall’Amministrazione Comunale e in particolare dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi, sulla proposta del consiglio di amministrazione della partecipata comunale del trasporto pubblico di assumere i nuovi autisti entro il 2021, obiettivo ritenuto compatibile con la stabilità economica finanziario del Comune e dell’Amt.

