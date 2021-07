Catania: Amt, stilata a tempo di record la graduatoria per assumere i primi 20 nuovi autisti

(FERPRESS) – Catania, 30 GIU – Appena 23 giorni dopo la scadenza dei termini per la partecipazione al bando pubblico, è già pubblicata sul sito internet dell’Amt la graduatoria per assumere, a tempo indeterminato, 20 autisti dell’azienda del trasporto pubblico metropolitano di Catania. Le 1460 domande sono state tutte vagliate e immediatamente stilata la graduatoria, per soli titoli, con modalità digitale e secondo i più moderni criteri di valutazione rapida, oggettiva trasparenza e merito.

Pubblicato da COM il: 30/6/2021 h 17:19 - Riproduzione riservata