Catania: al via operazione bus sicuri. Stamane presenti anche il sindaco e l’amministratore Bellavia

(FERPRESS) – Catania, 14 SET – 50 operatori (tra personale aziendale, vigilantes e volontari di protezione civile) sono già a bordo di tutti gli autobus dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta, a giro, per verificare che gli utenti siano in possesso del biglietto, indossino correttamente la mascherina e non siano in numero superiore rispetto alla capienza massima dell’80% attualmente consentita dalla normativa anticovid.

Pubblicato da COM il: 14/9/2021