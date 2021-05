Catania: al via nuovo collegamento sperimentale con la linea della metropolitana

(FERPRESS) – Catania, 28 MAG – Dal prossimo 7 giugno al 30 settembre 2021, durante i giorni feriali, sarà attivo un nuovo collegamento sperimentale con la linea della metropolitana.

La navetta collegherà la stazione Nesima della Metropolitana di Catania con i poli dell’Humanitas Istituto Clinico Catanese e del Centro Commerciale Centro Sicilia.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente avere un titolo di viaggio della metropolitana in corso di validità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it