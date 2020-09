Catania: al via la settimana della mobilità sostenibile con attività di sicurezza stradale

(FERPRESS) – Catania, 16 SETT – Ha preso il via con attività di sicurezza stradale il calendario della XIX Settimana europea della mobilità sostenibile promosso dal Comune, in collaborazione con enti e associazioni, per il periodo compreso tra il 16 e il 22 settembre. Lo comunica lo stesso comune siciliano in una nota stampa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it