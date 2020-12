Cassa Centrale Banca e Trentino Trasporti S.p.A. siglano accordo da 20,6 mln per rinnovo del parco mezzi

(FERPRESS) – Trento, 17 DIC –Trentino Trasporti S.p.A., società per azioni in house soggetta ad attività di direzione e coordinamento da Parte della Provincia Autonoma di Trento, è un’azienda solida, diretta ad offrire alla comunità servizi sempre migliori e all’avanguardia con particolare attenzione alla sostenibilità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it