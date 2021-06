Assaeroporti: Carlo Borgomeo nuovo Presidente. Rinnovata squadra Vice Presidenti e Consiglio Direttivo

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – Carlo Borgomeo è il nuovo Presidente di Assaeroporti, l’Associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani. Borgomeo, attuale Presidente della GESAC, società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno, è stato eletto oggi dall’Assemblea dell’Associazione e succede a Fabrizio Palenzona.

“È nota la situazione di grave difficoltà che hanno attraversato gli aeroporti a causa della pandemia” – dichiara il nuovo Presidente di Assaeroporti. “Basti ricordare che dall’inizio dell’emergenza sanitaria c’è stato un calo dell’87% dei passeggeri. Si intravede una ripresa del settore che sarà ovviamente lenta e faticosa. Tra l’altro, l’esclusione degli aeroporti dal PNRR merita una approfondita riflessione. Gli scali italiani sono e saranno infatti in prima linea nel campo degli investimenti sostenibili e digitali aspirando a rappresentare un punto di riferimento a livello europeo”.

