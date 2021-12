CargoBeamer inaugura una nuova rotta tra Kaldenkirchen e Perpignan

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – A partire dal prossimo anno, il fornitore di servizi logistici CargoBeamer espanderà la propria rete di collegamenti. Dal 10 gennaio 2022, sarà possibile trasportare merci in modo ecologico, su rotaia, tra Kaldenkirchen in Germania e Perpignan sul confine franco-spagnolo. Il sistema brevettato CargoBeamer permette a tutti i tipi di semirimorchi, container, rimorchi P400, rimorchi refrigerati e cisterne e altri tipi di merci di essere trasportati su rotaia senza bisogno di conversioni da parte dei clienti.

