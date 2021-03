CargoBeamer acquista lo Scalo Ferroviario di Domo2, secondo Terminal Cargobeamer in Italia

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – La Società Cargobeamer Italia Srl, è lieta di annunciare che in data 25 Marzo 2021 ha stipulato con Ferrovie dello Stato Spa, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, gli atti di compravendita relativi all’acquisto delle aree presso lo Scalo Ferroviario di Domo2 (Provincia del VCO) in cui intende realizzare il suo primo terminal intermodale in Italia. Cargobeamer Italia srl è una società controllata dal Gruppo Cargobeamer con sede a Lipsia (Germania). Gli atti sono a rogito del Notaio Dott. Manlio Carlo Soldani con Studio a Domodossola.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/3/2021 h 12:29 - Riproduzione riservata