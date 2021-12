Captrain: vinta vertenza su macchinisti assunti da Mercitalia senza indennizzo. Il “furto” denunciato da FerCargo

(FERPRESS) – Roma, 16 DIC – Captrain, impresa ferroviaria merci del gruppo SNCF, ha vinto una vertenza contro Mercitalia Rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per 15 macchinisti transitati da Captrain a Mercitalia senza che venisse riconosciuto alcun indennizzo per i periodi di formazione professionale ed esperienza di lavoro nell’impresa di origine. La vicenda – non unica nel settore – fa parte delle ripetute denuncie dell’associazione che raggruppa le imprese ferroviarie del settore merci – FerCargo –, che ha parlato di un vero e proprio “furto” di personale professionalizzato da parte dell’azienda ex-monopolista del settore, che è in grado di fornire migliori condizioni soprattutto normative e vari benefit (esempio, le carte di libera circolazione sui treni FS), che non sono nella potestà delle altre imprese commerciali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 16/12/2021 h 14:22 - Riproduzione riservata