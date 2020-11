Capgemini: seconda serie di servizi per l’Intelligent Industry per lo sviluppo della guida autonoma

(FERPRESS) – Milano, 10 NOV – Capgemini ha annunciato la seconda serie di servizi per l’Intelligent Industry, a supporto del processo di convalida e verifica dei sistemi avanzati di automazione di guida. L’annuncio segue il recente lancio dei servizi focalizzati su 5G ed Edge, che aiutano le organizzazioni a realizzare gli investimenti necessari a gettare le basi per una trasformazione data-driven. Questa nuova offerta di servizi supporta i produttori automobilistici e il settore nel suo complesso a progredire in modo efficiente e con fiducia nella tabella di marcia verso la guida autonoma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/11/2020 h 12:33 - Riproduzione riservata