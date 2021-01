Cantiere A7: Liguria a rischio tilt. Benveduti convoca “Tavolo economico della logistica”

(FERPRESS) – Genova, 14 GEN – Convocato per venerdì 15 gennaio da Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il “Tavolo economico della logistica”, per affrontare – assieme agli enti e le categorie imprenditoriali territoriali, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia – le paventate conseguenze economiche derivanti dai cantieri che partiranno sulla A7 tra il 18 e il 19 gennaio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/1/2021 h 09:28 - Riproduzione riservata