Cancelleri: 400 milioni per mobilità ciclistica e ciclovie turistiche

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC -Approvata oggi in Conferenza Unificata l’intesa in merito al finanziamento per il rafforzamento della mobilità ciclistica e delle ciclovie turistiche. Si tratta di un finanziamento di 400 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026, assegnati alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento e GRAB, di cui 150 milioni di fondi statali a legislazione vigente e 250 milioni dal canale di finanziamento europeo. Il 50% dei 400 milioni è assegnato alle regioni del Sud per la realizzazione di almeno 1235 chilometri aggiuntivi di ciclovie turistiche.