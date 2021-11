Canada: CAF fornirà 28 unità LRV alla città di Calgary per la futura Green Line

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – CAF è stata scelta dalla città canadese di Calgary per fornire 28 unità LRV che serviranno la futura Green Line, che attraverserà la città di Calgary da sud a nord lungo i suoi 46 km di percorso. Il progetto che copre la prima fase di 20 km della linea è già in corso e collegherà la stazione di Shepard, dove sarà ubicato il deposito dell’unità, con la stazione di 16 Avenue North, situata a nord della città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it