Campania: misure straordinarie di sostegno economico per contrastare gli effetti del Covid a favore del settore trasporti

(FERPRESS) – Napoli, 17 GIU – Con la Deliberazione n. 254 del 19 maggio 2020, la Giunta regionale campana ha programmato misure straordinarie di sostegno economico finalizzate a contrastare gli effetti negativi innescati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore di:

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it