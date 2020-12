Campania: De Luca presenta programma in Consiglio. Attenzione a logistica e collegamento con interporti Nola e Marcianise

(FERPRESS) – Napoli, 1 DIC – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto ieri al Consiglio regionale per esporre il programma di Governo.

“Sono cinque i principali obiettivi che dobbiamo perseguire in questa Legislatura: il rilancio economico straordinario della Regione attraverso un piano industriale in grado di collocare l’apparato produttivo della Campania nell’ambito del mercato mondiale facendo leva sulle eccellenze della nostra Regione; la soluzione definitiva delle problematiche ambientali e del ciclo dei rifiuti, del ciclo delle acque, la concretizzazione e piena realizzazione del master plan, interventi per le periferie urbane, il salto di qualità dei nostri territori; valorizzare l’anima della Campania come regione di identità, valori e cultura; infine, sburocratizzazione e digitalizzazione totale di tutti i servizi e delle attività della Regione portando la Campania al top per la trasparenza e per il supporto al rilancio dell’economia”.

“Sarà decisiva la partita dei fondi europei e dei prossimi fondi che potranno arrivare alla Campania nei prossimi anni. Siamo di fronte ad una battaglia politica che vedrà la contrapposizione tra le aree meridionali e quelle del centro nord. Vi è un blocco di interessi trasversale che tiene legate le regioni del centronord. Sarebbe ora che le forze politiche ed istituzionali del sud cominciassero a comportarsi di conseguenza” – ha evidenziato il Presidente della Giunta regionale, per il quale “già oggi c’è in atto uno scontro sui fondi europei , ad esempio non è stato detto con chiarezza qual è la percentuale destinata al Sud, che deve ottenere almeno il 50% delle risorse, se così non sarà, il Governo dovrebbe dichiarare morta la questione meridionale, almeno si eviterebbe di prendere in giro”– ha evidenziato De Luca, che ha aggiunto: “la Regione Campania ha chiesto la fiscalità di vantaggio per il Sud e il rifinanziamento delle Zes ma siamo davanti ad un muro di gomma. Anzi si vorrebbe sostenere la fiscalità di vantaggio con i fondi europei che vengono sottratti al Sud. Su questo deve esserci una battaglia politica comune”.

“Stiamo lavorando per definire in maniera organica un piano di assetto logistico che riguarda l’interno dell’area portuale in collegamento con gli interporti di Nola e Marcianise. Nei primi mesi della Legislatura dobbiamo lavorare per approvare una nuova legge urbanistica – ha proseguito il Presidente della Giunta regionale – , negli ultimi mesi della passata legislatura abbiamo svolto un buon lavoro, bisogna spingere nella direzione della semplificazione per renderla efficace”.

