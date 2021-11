Campania: da oggi TPL si paga con carte contactless. Progetto Consorzio Unico Campania con Mastercard e aziende TPL

(FERPRESS) – Napoli, 11 NOV – Da oggi, parte a Napoli tap&go®, l’innovativo sistema di pagamento che consente di viaggiare sui trasporti pubblici locali utilizzando la propria carta di pagamento contactless, senza più la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it