Campania: da Consiglio ok a Ddl Recovery Plan e a delibera su Società partecipate regionali del settore TPL

(FERPRESS) – Napoli, 18 MAG – Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza con 31 voti favorevoli, 9 contrari (Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle) e 5 astenuti (Forza Italia), il Disegno di legge: “Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Disposizioni in materia di procedimenti finanziati con i fondi del Next Generation EU” ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, finalizzato a dare impulso agli appalti e a realizzare le grandi opere infrastrutturali del Recovery Plan.

