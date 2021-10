Camera di commercio di Milano Monza Brianza: e_mob 2021, convegni a Palazzo Giureconsulti il 18 e 19 ottobre

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – La Camera di commercio di Milano Monza Brianza è tra i promotori di e_mob 2021, il 5° festival nazionale della mobilità elettrica. Il futuro della mobilità sostenibile, la decarbonizzazione dei trasporti, i veicoli elettrici per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, le nuove figure professionali e le opportunità di lavoro legate all’elettrico: di questi ed altri temi si parlerà lunedì 18 e martedì 19 ottobre a Palazzo Giureconsulti (MM Duomo).

