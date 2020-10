California: verso una legge che introduce “nuovi strumenti” statali per regolamentare la crittografia valutaria

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – Il dipartimento della California responsabile della regolamentazione dei servizi finanziari avrà presto più poteri per supervisionare l’industria delle criptovalute. La decisione è stata presa dal governatore dello Stato, dopo aver firmato un progetto legge introduttivo per regolamentare il mercato crittografico. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Attacco hacker a KuCoin

Grave attacco hacker allo scambio di criptovaluta KuCoin. I criminali informatici, dopo aver rubato all’exchange quello che potevano, continuano a spostare le valute digitali rubate verso scambi decentralizzati, o DEX. A rivelarlo sono i dati del servizio di monitoraggio delle transazioni crittografiche Whale Alert. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Uno stablecoin per il Kenya

Lo YENTS, il nuovo stablecoin sviluppato dal Kenya’s Young Entrepreneurs Network (YEN), è entrato ufficialmente in fase di test sotto la sandbox normativa locale. Secondo le prime informazioni, lo stablecoin verrà utilizzato per pagare i biglietti d’ingresso per i tornei di golf della “rete di imprenditori” YEN. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Satellite Bitcoin Blockstream in Venezuela

Una startup di servizi Bitcoin con sede in Sud America ha appena lanciato il primo nodo Bitcoin connesso alla rete satellitare Blockstream in Venezuela. Secondo l’annuncio della startup Cryptobuyer, il lancio del nodo manterrà aggiornata la blockchain di Bitcoin (BTC) per gli utenti del Venezuela senza dipendere da una connessione Internet locale. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Pubblicato da AAR il: 1/10/2020 h 15:16 - Riproduzione riservata