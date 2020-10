Calabria: Talarico riceve rappresentanti regionali delle categorie N.C.C., di Confapi e Federnoleggio-Confesercenti

(FERPRESS) – Catanzaro, 13 OTT – Ieri, l’assessore regionale al bilancio della Calabria, Francesco Talarico ha ricevuto i rappresentanti regionali delle categorie di noleggio con conducente (N.C.C.) di Confapi e Federnoleggio-Confesercenti nelle persone dell’avv. Luigi Falco, dr. Francesco Napoli e sig. Vittorio Chiappetta (Confapi) e dr. Tullio Scalcione, avv. Attilio Miriello e sig. Gianfranco Pasqua (Federnoleggio-Confesercenti).

