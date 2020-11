Calabria: Catalfamo, da Giunta ok a investimenti per rinnovo parco mezzi TPL e regionale

(FERPRESS) – Cosenza, 10 NOV – Un altro segnale per la riforma e modernizzazione del trasporto pubblico locale della Regione Calabria.

L’assessore regionale ai Trasporti Domenica Catalfamo comunica che la Giunta regionale, nell’ultima seduta di ieri, ha approvato il piano di investimento di oltre 11 milioni di euro sul rinnovo dei parchi autobus utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale, che prevede l’acquisto di circa 80 bus, di cui l’80% ad alimentazione a metano e la rimanente parte ad alimentazione elettrica.

