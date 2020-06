Calabria: Catalfamo, al via progettazione sulla SS 106 Jonica e sulla Trasversale delle Serre

(FERPRESS) – Catanzaro, 26 GIU – L’Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, Domenica Catalfamo, comunica che al fine di dare concreto e positivo impulso alle progettazioni in corso da parte di ANAS S.p.A. sulla SS 106 Jonica e sulla Trasversale delle Serre, con nota del 23 giugno 2020 prot. 205954 del competente Dipartimento è stato convocato per il prossimo 6 luglio un incontro presso la Cittadella regionale e/o in videoconferenza, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali della Regione e delle Amministrazioni comunali interessate, nonché i referenti di ANAS ed i progettisti incaricati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/6/2020 h 12:08 - Riproduzione riservata