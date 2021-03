Calabria: al via la “Smart road” di Villa San Giovanni. Catalfamo, incrementerà sicurezza

(FERPRESS) – Catanzaro, 26 MAR – “Al via i lavori della “Smart road” nel tratto compreso tra lo svincolo di Villa San Giovanni e gli imbarchi per la Sicilia”. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo.

“Il progetto, di grande rilevanza tecnologica – riferisce una nota dell’assessorato –, verrà realizzato da Anas per un importo di 2,5 milioni di euro, finanziato per 2 milioni dalla Regione Calabria con fondi Pac 2014-2020 e per 500mila dalla Commissione europea nell’ambito dei fondi Cef (Connecting Europe facility)”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/3/2021 h 15:49 - Riproduzione riservata