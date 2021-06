Cagliari: Truzzu e Mereu alla presentazione di WiTaxi, l’app che permettere di conoscere in anticipo anche il prezzo della corsa

(FERPRESS) – Cagliari, 24 GIU – Sbarca a Cagliari WeTaxi, l’applicazione per smartphone che tramite pochi semplici passaggi permette di chiamare un taxi in modo rapido e di conoscere in anticipo il prezzo massimo della corsa. Se poi si sceglie di condividerla con persone che hanno la stessa destinazione, si può risparmiare sino al 50% e allo stesso tempo ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente.

