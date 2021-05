Cagliari: primo segnala di normalità per il turismo, la Costa Smeralda ha attraccato al porto

(FERPRESS) – Cagliari, 5 MAG – Con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto, le 12 di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, l’ammiraglia della Costa, la Costa Smeralda, ha fatto il suo ingresso nel porto di Cagliari, dando un piccolo segnale di ritorno alla normalità per il capoluogo sardo.

La strada potrebbe essere ancora lunga e ricca di insidie ma vedere il gigante del mare avvicinarsi alla città, ha riportato indietro i cagliaritani di un anno e mezzo ed ha permesso a tutti quelli che l’hanno vista dalla via Roma, di poter ricominciare a sognare.

