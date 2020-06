Cagliari: da oggi il servizio CTM torna ad esser erogato al 100% con orari invernali fino al 30 giugno

(FERPRESS) – Cagliari, 8 GIU – Da lunedì 8 giugno il servizio CTM riprende ad essere erogato al 100% con gli orari invernali fino al 30 Giugno 2020 compreso. Il servizio estivo sarà attivato dal 1 luglio 2020.

