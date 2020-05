Cagliari: Cuccello (Cisl) e Diamante (Fit-Cisl), Governo acceleri per soluzione vertenza Porto Canale

(FERPRESS) – Cagliari, 29 MAG – “Nella vertenza del Porto Canale di Cagliari, aperta ormai da luglio 2019, per la Cisl e la Fit-Cisl la priorità è la salvaguardia dei 185 posti in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, attraverso la possibilità estesa dal decreto Genova per cessata attività dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. Ma non possiamo nemmeno aspettare di arrivare alla fine di questo percorso senza un piano industriale, registrando ancora come lo scorso luglio ritardi per l’attivazione della Zona economica speciale e della Zona franca”, così dichiarano Andrea Cuccello, Segretario confederale della Cisl, e Maurizio Diamante, Segretario nazionale della Fit-Cisl, a valle dell’incontro di ieri con il Ministero dello Sviluppo per il Porto Canale di Cagliari.

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 12:48 - Riproduzione riservata