Cagliari: Comune aderisce al Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City

(FERPRESS) – Cagliari, 5 AGO – Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, nella mattina di oggi, giovedì 5 agosto 2021, nel suo ufficio al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma, ha firmato, insieme all’Assessora all’Industria della Regione Sardegna, Anita Pili, il documento di adesione al Protocollo D’Intesa stipulato dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’operatore/gestore di infrastrutture di ricarica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it