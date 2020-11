Cagliari: altri 8 verificatori CTM giurano al Comune e diventano agenti di polizia amministrativa

(FERPRESS) – Cagliari, 6 NOV – Oggi, venerdì 6 novembre altri 8 verificatori CTM hanno giurato davanti al Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

I verificatori sono stati impegnati nei mesi scorsi in un corso di formazione teorico e pratico ed hanno superato l’esame richiesto dalla Legge Regionale n. 17 del 3 Luglio 2015.

