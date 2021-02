CAF si impegna nella gestione dei dati per migliorare l’esperienza dei passeggeri tramite il sistema LeadMind

(FERPRESS) – Roma, 10 FEB – Solitamente i passeggeri scelgono lo stesso vagone, probabilmente quello più vicino agli ascensori, alle scale mobili o alle stazioni di partenza. Ecco perché alcuni vagoni sono pieni e altri quasi vuoti. La situazione attuale ha spinto gli operatori a monitorare il numero di persone a bordo e fornire una migliore esperienza ai passeggeri rispettando le norme di distanziamento sociale.

CAF offre sia in tempo reale che tramite analisi avanzate, una soluzione di gestione dei dati sull’occupazione dei veicoli, che consente agli operatori di monitorare il numero di passeggeri per treno, vagone, posizione, fascia oraria e servizio. A livello tecnologico, il numero di passeggeri può essere misurato in base al peso o attraverso l’integrazione di specifici sistemi di conteggio passeggeri. Ma i vantaggi del “Passenger Counter” non finiscono qui.

Dal punto di vista del passeggero, queste informazioni consentono loro di raggiungere la stazione e attraverso il sistema informativo della piattaforma (tramite l’applicazione dell’operatore o scansionando un QR) ottenere informazioni sul livello di occupazione totale del treno e del vagone. Accedendo a queste informazioni, il passeggero può scegliere il convoglio più vuoto e aumentare la sicurezza del viaggio nel rispetto delle distanze sociali. Inoltre, avere passeggeri ben posizionati prima che il treno raggiunga il binario può ridurre il tempo trascorso nelle stazioni.

Molti operatori danno attivamente priorità alle loro strategie di investimento e cercano di comprendere nuovi sistemi e processi intelligenti in grado di trasformare le loro operazioni. L’analisi avanzata di LeadMind ha la capacità di analizzare i dati storici e prevedere la domanda dei passeggeri. Ciò consente agli operatori

offrire un servizio ottimale con valore aggiunto ai passeggeri.

La funzionalità di conteggio dei passeggeri di LeadMind aiuta a ridurre l’impatto di incidenti imprevisti durante il servizio facilitando l’accesso, in tempo reale, al numero di passeggeri in servizio. Gli operatori potranno prendere decisioni nel più breve tempo possibile e riprogrammare il servizio sulla base di informazioni aggiornate.

LeadMind offre un ampio portafoglio di servizi basati sui dati; dalla gestione della flotta all’analisi avanzata (consumo energetico, casi d’uso legati alla sicurezza, CBM, manutenzione predittiva o valutazione della qualità della tensione della catenaria, tra gli altri) e apparecchiature di acquisizione dati in pista per un funzionamento più sicuro e una manutenzione intelligente.

Pubblicato da AB il: 10/2/2021 h 15:07