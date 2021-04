CAF si aggiudica la gara per la fornitura di nuovi tram per la città di Lisbona

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – CAF è stata selezionata da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E. M., S. A. (CARRIS), l’ente responsabile del trasporto pubblico urbano di superficie nella città di Lisbona, per fornire 15 tram Urbos. Inoltre, il contratto include servizi di manutenzione per le unità per un periodo di 5 anni. Il volume globale del progetto supera i 43 milioni di euro.

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 16:51 - Riproduzione riservata