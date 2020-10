CAF: nuovi contratti per fornitura di autobus Solaris a Tallin e a diverse città polacche

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – La città di Tallinn ha deciso di esercitare l’opzione di proroga prevista dal contratto

assegnato a Solaris lo scorso anno. Il nuovo ordine comprende 50 autobus a metano Solaris Urbino 12 e 50 Solaris Urbino 18 snodati a metano, tutti da consegnare nel nel corso del 2021.

