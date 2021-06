CAF: fornirà più di 60 treni a batteria e relativi servizi di manutenzione della flotta nel Nord Reno-Westfalia

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Le autorità di trasporto tedesche, ZV VRR (Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) e NWL (Zweckverband Nahverkehr WestfalenLippe) – operatori di trasporto nello stato del Nord Reno-Westfalia hanno selezionato CAF come

fornitore di più di 60 treni a batteria e relativi servizi di manutenzione della flotta per un periodo di 30 anni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it