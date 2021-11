CAF conclude acquisizione del 100% di Orbital Critical Systems

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – CAF ha concluso l’acquisizione del 100% delle azioni di Orbital Critical Systems, società specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi critici per i settori aerospaziale e ferroviario. Con questa operazione CAF culmina un percorso iniziato nel 2018 con l’acquisto di un primo pacchetto azionario e che ha promosso la collaborazione tra le due società e la ricerca di sinergie trasversali tra due settori ad alto valore tecnologico. In questi tre anni di stretta collaborazione si è consolidato l’impegno strategico iniziale e si sono aperte nuove linee di attività, come la fornitura di apparati e sistemi oltre il campo del software, in cui Orbital Critical Systems è già un riferimento a livello europeo .

Pubblicato da AB il: 15/11/2021 h 11:44