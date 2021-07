BYD: l’operatore TPL finlandese Nobina ha preso in consegna 43 eBus da 15 metri di ultima generazione

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – Nobina, uno dei principali operatori di trasporto pubblico della Finlandia e della regione nordica, ha preso in consegna 43 eBus da 15 metri di ultima generazione da BYD, il principale produttore di autobus elettrici in Europa e nel mondo.

La consegna segna anche la presenza di BYD per la prima volta nel mercato finlandese degli autobus. Le consegne iniziali fanno parte di un ordine totale da Nobina per 119 BYD eBus – il più grande mai realizzato in Finlandia – e per la prima volta l’ultimo modello di 15 metri BYD entrerà in attività commerciale. La nuova flotta viene impiegata sui servizi di Nobina nella città di Turku, sulla costa sud-occidentale della Finlandia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 6/7/2021 h 12:13 - Riproduzione riservata