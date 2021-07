Busto Arsizio: nuova velostazione nel complesso ferroviario. Realizzata da RFI in collaborazione con Ferrovienord e Trenord

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – Ospiterà fino a 38 bici in uno spazio di 120 m2, utilizzando soluzioni tecnologiche e know how messo a disposizione da Ferrovienord, scelto da RFI come best practice. Nell’edificio ferroviario di Busto Arsizio (VA) è stata presentata una nuova velostazione situata direttamente sul primo marciapiede, che – riferisce Fsnews – renderà il complesso sempre più a misura di cittadino: l’opera è stata infatti realizzata da RFI (Gruppo FS), in collaborazione con Ferrovienord (Gruppo FNM) e Trenord, proprio per rendere la mobilità collettiva integrata e sostenibile, favorendo l’intermodalità a vantaggio di chi si sposta.

Pubblicato da COM il: 15/7/2021 h 10:34 - Riproduzione riservata