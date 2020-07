Busitalia: 5 nuovi bus ibridi in Campania. Dal 1° agosto in servizio nel Comune di Salerno

(FERPRESS) – Roma, 31 LUG – La flotta di Busitalia Campania si rinnova, dal 1° agosto, con 5 nuovi bus ibridi in circolazione nel Comune di Salerno.

Si tratta di un’ulteriore tranche di consegna di mezzi Iveco previsti dal bando di gara indetto dall’ ACaMIR, Agenzia Campana per la Mobilità Infrastrutture e Reti.

