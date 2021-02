Bus ATV più sicuri grazie ai “soccorritori di strada” dell’Anioc. Presteranno assistenza in caso di necessità

(FERPRESS) – Verona, 10 FEB – I veronesi sono già abituati alla loro presenza nei parchi cittadini, nei mercati e nelle strade, pronti a prestare la loro opera di assistenza sanitaria e primo soccorso a chiunque abbia necessità o si trovi in situazioni di difficoltà. Da oggi i Volontari soccorritori DAE aderenti all’ANIOC (Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche), svolgeranno la propria “missione” anche sugli autobus di ATV che circolano in città, dove potranno salire gratuitamente, indossando la divisa d’ordinanza, in virtù della convenzione siglata con l’Azienda Trasporti Verona.

