Bureau Veritas: occorre accelerare su corsa ai punti di ricarica delle auto elettriche

(FERPRESS) – Roma, 20 OTT – 60 mila immatricolazioni di auto elettriche nel 2020 in Italia, con un aumento del 248%: questi gli ultimi dati ufficiali relativi al 2020, ma con una quota di mercato balzata dallo 0,9 al 4,3% le auto elettriche rischiano di restare a secco facendo crescere “range anxiety” o paura di non riuscire a trovare un punto di ricarica sufficientemente vicino prima dell’esaurimento della batteria. Le colonnine di ricarica in tutta Italia non superano infatti le 23.000 a fronte di una necessità di oltre 60.000.

20/10/2021