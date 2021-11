Bureau Veritas Nexta e Osmos presentano dati choc su stato grandi infrastrutture

(FERPRESS) – Genova, 15 NOV – 1.900 ponti su 61.000 esistenti in Italia che presentano altissimi rischi strutturali: più del 50% dei ponti che hanno età superiore ai 50 anni contro una media nei paesi del G7 che si attesta fra i 20 e i 30 anni. Nella sola Lombardia 18 ponti, pari al 19%, che hanno un’urgente necessità di riclassificazione e manutenzione straordinaria e altri 113, su un totale di circa 200, che necessitano comunque di verifiche e monitoraggi finalizzati anche in questi casi a interventi di manutenzione straordinaria. Solo 25 su 200 fuori dalla fascia di rischio.

