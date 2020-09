Bureau Veritas Italia premiata tra le migliori aziende che si sono distinte per valorizzazione benessere dei collaboratori

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Bureau Veritas Italia è stata premiata quale “Welfare Champion”, tra le migliori aziende che si sono distinte per la valorizzazione del benessere dei collaboratori. Un segno di tangibile coerenza tra l’operato dell’azienda – leader nel settore testing, ispezione e certificazione – e i suoi ambiti di business, tra cui spicca la responsabilità sociale.

