Bulgaria: la BEI stanzia 40 milioni di euro per la modernizzazione dell’aeroporto internazionale di Sofia

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e SOF Connect AD, una società veicolo a partecipazione maggioritaria di Meridiam, hanno firmato un contratto di prestito di 40 milioni di euro per la modernizzazione dell’aeroporto internazionale di Sofia. Il finanziamento è sostenuto dal meccanismo per collegare l’Europa della Commissione europea (CEF).

Il finanziamento della BEI sosterrà la modernizzazione delle infrastrutture e l’aggiornamento dei componenti normativi, di sicurezza e di protezione agli standard più recenti. Inoltre, il progetto migliorerà l’efficienza delle strutture aeroportuali, compresi i componenti per l’efficienza energetica, e garantirà una protezione ambientale all’avanguardia.

