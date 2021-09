Bulgaria: BEI e Comune di Sofia firmano prestito da 60 mln per progetti di mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Comune di Sofia hanno firmato un prestito quadro di 60 milioni di euro per promuovere la mobilità urbana sostenibile nella capitale bulgara. Il finanziamento della BEI sostiene l’obiettivo del Comune di Sofia di sviluppare un sistema di trasporto ecosostenibile che migliori la vita quotidiana della sua gente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it