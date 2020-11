Brindisi: convenzione AdSP-Sogesid per il nuovo Piano Regolatore

(FERPRESS) – Brindisi, 10 NOV – Il porto di Brindisi avrà un nuovo Piano Regolatore: approvato una prima volta nel lontano 1975 e poi rinnovato nel 2006, oggi dovrà rappresentare, nel contesto in evoluzione, il principale strumento strategico e di programmazione delle attività, tracciando anche l’assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione nello scalo brindisino.

