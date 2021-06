Bretella ferroviaria Mestre/Aeroporto Marco Polo: Speranzon (Fdi), Unesco vuole fermare sviluppo di Venezia?

(FERPRESS) – Venezia, 28 GIU – “Non credo che bloccare lo sviluppo e l’economia di Venezia, colpendo prima il turismo e ora le infrastrutture, sia la scelta migliore per preservare la città come patrimonio dell’umanità. Da anni ci battiamo contro il concetto di ‘Venezia città-museo’ e ora l’Unesco condanna i progetti fondamentali per mantenere e far crescere l’economia, e quindi per mantenere sul territorio i residenti. Io non ci sto.” Questa la posizione critica di Raffaele Speranzon, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, rispetto “al rapporto Unesco su Venezia, riguardante la bretella ferroviaria da realizzare tra la stazione di Mestre e l’aeroporto Marco Polo”.

28/6/2021 h 11:31